Elle Fanning e Dan Trachtenberg svelano un nuovo filmato e il trailer finale di Predator: Badlands al San Diego Comic-Con di Malaga

Se ieri il focus era su Tron: Ares con il regista e il suo protagonista Jared Leto, oggi sabato mattina, terzo giorno di questo primo San Diego Comic-Con a Malaga, è stato portato oltre Malaga, nello spazio, con il nuovo film di Dan Trachtenberg , Predator: Badlands.

I presenti al panel nell'Auditorium M, con una capienza di 3.000 persone, sono stati i primi spettatori privilegiati a vedere il terzo (e ultimo) trailer del film, presentato dal regista e dall'attrice protagonista, Elle Fanning . E non solo, è stata proiettata anche una versione "Almost Finished" dei primi 20 minuti del film, che noi di Gamereactor possiamo già dirvi promette di essere spettacolare e persino superiore al suo predecessore nell'universo di Yautja, Predator: Prey.

Dan ha parlato della particolarità di queste Badlands, dove il Predator è il protagonista principale che la storia segue, oltre all'androide di Elle Fanning. La cultura aliena degli Yautja è stata esplorata in modo molto approfondito e la lingua è stata persino notevolmente ampliata (sì, ha una lingua creata per loro). " Sia parlata che scritta", e Fanning confessa di aver dovuto imparare un po' la lingua Yautja: "Ci sono molte R nella pronuncia", scherza.

Il pianeta Genna, dove si svolge l'azione a Badlands, è stato girato in Nuova Zelanda, e Trachtenberg si è ispirato al lavoro del leggendario artista degli effetti speciali Ray Harryhausen quando ha voluto catturare l'atmosfera dell'isola di King Kong (1933), dove la flora e la fauna erano letali, così come i dinosauri e lo stesso Kong.

Elle Fanning, una fan dichiarata della fantascienza, è stata incoraggiata a interpretare il suo personaggio dopo aver visto Prey e questo l'ha incoraggiata ad assumere il suo doppio ruolo (interpreta due diversi androidi della corporazione Weyland-Yutani, che a sua volta si collega ad Alien), ma nonostante questo "c'è molta umanità in questo film".

Con la proiezione di questo materiale inedito, il Comic-Con di San Diego si afferma già come un'edizione completa con un proprio peso nel calendario di eventi del brand, e i fan di tutto il mondo sanno già che nelle future edizioni che si terranno nel 2026 e nel 2027 ci sarà anche materiale esclusivo, che verrà presentato a Malaga per la prima volta al mondo.

Vedrete Predator: Badlands quando sarà presentato in anteprima il 7 novembre?

