Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nick Offerman brillano nell'ultimo sguardo su Margo's Got Money Troubles

HQ

Oggi c'è una grande quantità di contenuti da guardare su Apple TV, ma la piattaforma di streaming non rallenta affatto con questo sforzo. A metà aprile, la piattaforma sarà ampliata con una serie chiamata Margo's Got Money Troubles, una serie per la quale abbiamo visto recentemente un teaser trailer e ora ci è stato presentato anche il trailer completo.

Questa serie segue il personaggio principale di Elle Fanning, Margo, che, nel tentativo di finanziare il suo stile di vita sempre più costoso dopo la nascita del figlio, si rivolge a una piattaforma simile a OnlyFans. Inutile dire che questo le causa diversi problemi nella vita personale, sia riguardo al padre di suo figlio, ai suoi genitori, alla sua istruzione e carriera, e altro ancora.

La sinossi di Margo's Got Money Troubles aggiunge: "Margo's Got Money Troubles è un dramma familiare audace, commovente e comico che segue Margo (Fanning), recente abbandonato gli studi universitari e aspirante scrittrice, figlia di una ex cameriera di Hooter (Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Offerman), mentre è costretta a farsi strada con un nuovo bambino, una pila crescente di bollette e una quantità sempre più esaustiva di modi per pagarli."

La serie arriverà su Apple TV il 15 aprile e potete vedere l'ultimo trailer qui sotto.