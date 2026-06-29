Elle: Stagione 1

Diciamoci la verità: questa serie deve davvero esistere? Può sembrare un modo piuttosto diretto e quasi conflittuale di iniziare una recensione, ma è la verità. Sono ormai passati 23 anni dal debutto del secondo film di Legalmente bionda e, per qualche motivo – senza dubbio un'estensione dell'insistenza di Hollywood nel rilanciare ogni singola cosa che un tempo aveva un minimo di valore commerciale – la serie più ampia sta tornando in vita. Reese Witherspoon sta esplorando un ritorno nei panni del celebre avvocato Elle Woods in un terzo film principale, mentre noi abbiamo un ulteriore assaggio degli anni adolescenziali del personaggio in una serie prequel conosciuta semplicemente come Elle. Quindi, di nuovo, abbiamo davvero bisogno di una serie prequel basata su Legally Blonde?

La mia risposta immediata è no, non abbiamo bisogno di questo show. Penso che metta in evidenza una totale mancanza di ambizione da parte di Hollywood e degli streamer disperati di vincere, ma allo stesso tempo, dopo aver visto la prima stagione di Elle, non posso fare a meno di ammettere... In un certo senso funziona.

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Certo, quello di cui stiamo parlando con Elle è un dramma adolescenziale moderno molto tradizionale. Se hai visto Riverdale o uno qualsiasi di quegli altri tipi di serie drammatiche adolescenziali americane che rappresentano la vita scolastica in modo da rendere il ricordo di un periodo simile quasi estraneo, allora sai cosa aspettarti da Elle anche tu. Stiamo parlando di studenti interpretati da attori chiaramente sulla ventina, ci sono trame incredibilmente improbabili e stravaganti che spesso includono corruzione a scuola, romanticismo imbarazzante e triangoli amorosi, tutto racchiuso in un arco di formazione che vede il protagonista crescere e diventare una persona più completa. Ancora una volta, Elle non riscrive il libro né tenta particolarmente di fare qualcosa di diverso, ma la formula si è dimostrata abbastanza efficace fino a questo punto, quindi puoi capire il perché.

Quello che fa questa serie è iniziare a colmare qualche piccolo vuoto della storia più ampia di Legally Blonde. Perché Elle vuole diventare un avvocato di alto livello? Da dove nasce questa ossessione per tutto ciò che è rosa? Come è entrato nella sua vita il suo cane Bruiser? Riceviamo risposte a tutte queste domande che non stavi già ponendo, il che suppongo sia un modo interessante per creare una base per entusiasmare la gente per Legally Blonde 3 nel caso succedesse un po'.

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Come probabilmente potete capire, la parte di me stanca dell'enorme numero di spin-off, prequel o sequel inutili trova l'esistenza di Elle altrettanto poco interessante. Ma se si guarda oltre i legami con Legally Blonde e si considera semplicemente Elle come un semplice teen drama, in realtà regge piuttosto bene. Lexi Minetree è fantastica nel ruolo principale, interpretando una versione giovane così efficace e carismatica di Elle che dà filo da torcere a Witherspoon. Il tema, lo stile, le scelte creative, sono tutti di altissima qualità, e sebbene i film possano sembrare un po' troppo frizzanti a volte, ambientando Elle a Seattle si trova un buon equilibrio tra il rosa acceso e l'atmosfera californiana e la piovosa e grunge del nord-ovest americano. È un equilibrio efficace che fa sentire Elle meno in faccia e più digeribile.

È ancora cosparso dell'ambientazione dei problemi del primo mondo di Los Angeles, dove vediamo Elle e la sua famiglia 'sfortunata' eppure vivere in una villa, indossare abiti firmati e aspettarsi un po' di pietà in qualche modo. Diventa difficile connettersi con personaggi con difetti così disonesti, e l'altro problema è come questo influenzi lo sviluppo dei personaggi interpretati da star meno efficaci. Il cast più ampio lascia un'impressione più minuta, e in realtà questa serie ruota attorno a Minetree che mostra le sue abilità come forza inarrestabile e incrollabile per tutto ciò che è giusto e gentile. Come ho detto, se non fosse per il cielo grigio di Seattle, sarebbe un po' troppo per oltre cinque ore di televisione.

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Quindi, tutto sommato, quello che scopriamo in Elle è una serie che non offre esattamente molto dal punto di vista della star di supporto, ha problemi e sfide narrative che si distinguono come piuttosto vuote e poco importanti, è costruita su una premessa che non ha mai dovuto esistere, eppure, grazie all'intensa energia e al carisma della sua protagonista, In realtà è davvero divertente da guardare. Sì, so che sembra incredibilmente ipocrita, ma è la verità. Se non ti piacciono questo tipo di serie o non hai mai visto Legally Blonde, allora Elle non ti farà molto bene. Se spunti almeno una di queste caselle, anche se non spiccherà come un esempio davvero speciale di televisione, probabilmente sarà sufficiente a tenerti intrattenuto fino ai titoli di coda dell'ultimo episodio. Se questo sarà tutto ciò che otterremo da Elle, non piangerò molto, ma terrò d'occhio Minetree in futuro, dato che sembra sicuramente una da tenere d'occhio.