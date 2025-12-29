Elon Musk avverte dei rischi industriali mentre l'argento raggiunge un picco storico: "Questo non va bene"

HQ

Elon Musk ha avvertito che il recente aumento dei prezzi dell'argento potrebbe avere impatti significativi sulle industrie che dipendono da questo metallo. L'argento ha raggiunto i 79 dollari all'oncia la scorsa settimana, il livello più alto di sempre, spinti da preoccupazioni sull'offerta e dalla crescente domanda degli investitori per asset di rifugio.

Come riportato su X:

"È una cosa più importante di quanto possa sembrare. A partire dal 1° gennaio 2026, la Cina limiterà le esportazioni d'argento. Per esportare argento, le aziende avranno ora bisogno di licenze governative."

Musk risponde su X:

"Non va bene. L'argento è necessario in molti processi industriali."

L'argento è ampiamente utilizzato nell'elettrificazione, nei pannelli solari, nei veicoli elettrici e nei data center. Musk ha sottolineato la sua importanza per i processi industriali, sottolineando che i prezzi elevati potrebbero rappresentare sfide per i produttori.

Anche altri metalli preziosi sono aumentati. L'oro è aumentato di oltre il 70% nel 2025, scambiando oltre 4.500 dollari all'oncia, mentre il platino ha raggiunto un record di 2.338 dollari all'oncia, sostenuto da vincoli di offerta e domanda di investimenti.