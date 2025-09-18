Gamereactor

Elon Musk definisce Jimmy Kimmel "disgustoso" per le osservazioni di Charlie Kirk

Il CEO di Tesla ha condiviso una clip delle osservazioni di Kimmel sul movimento MAGA e sulla morte di Kirk, amplificando il dibattito online.

Abbiamo appena ricevuto la notizia di oggi che la ABC ha rimosso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live" dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. Allo stesso tempo, Elon Musk ha criticato pubblicamente Jimmy Kimmel in seguito ai controversi commenti del conduttore su Charlie Kirk, definendolo "disgustoso" sui social media. Il CEO di Tesla ha condiviso una clip delle osservazioni di Kimmel sul movimento MAGA e sulla morte di Kirk, amplificando il dibattito online. La risposta di Musk arriva mentre lo show di Kimmel deve affrontare la sospensione e il contraccolpo delle principali emittenti. Il post ha rapidamente guadagnato terreno, alimentando le conversazioni sui commenti politici in televisione a tarda notte e sul suo più ampio impatto sociale. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

PARIGI, FRANCIA - 16 giugno 2023: Elon Musk, fondatore, CEO e ingegnere capo di SpaceX, CEO di Tesla, CTO e presidente di Twitter, co-fondatore di Neuralink e OpenAI, presso VIVA Technology (Vivatech)

