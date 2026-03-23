Elon Musk è ritenuto responsabile in una causa per frode

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Una causa civile attuale a San Francisco si è trasformata in una perdita, poiché Elon Musk è stato ritenuto responsabile di frode agli azionisti. L'accusa è che Musk abbia orchestrato un calo dei prezzi delle azioni per posizionarsi meglio in vista dell'acquisizione del 2022, che gli è costata 44 miliardi di dollari.

Il metodo usato era relativamente semplice, poiché Musk ha semplicemente affermato su altri social media che Twitter non era stato deliberatamente onesto su quanti account falsi, inclusi account creati solo con lo spam in mente, fossero presenti sulla piattaforma, e quindi i rapporti ufficiali mostravano numeri troppo bassi - con l'intento di danneggiare il valore delle azioni poiché meno utenti reali equivalgono a meno valore.

Secondo Reuters, l'avvocato degli azionisti, Francis Bottini, ha affermato che i danni ammontavano a 2,5 miliardi di dollari. Bottini ha sottolineato che, essendo l'uomo più ricco del mondo, un semplice tweet di Musk poteva influenzare direttamente i mercati, e ha sostenuto che dovrebbe essere ritenuto responsabile per il danno che aveva causato agli investitori (di Twitter). Il team di Musk ha già dichiarato che farà ricorso.

Musk ha recentemente un buon curriculum processuale, incluso il fatto che ha vinto un caso per frode riguardo all'assicurazione dei finanziamenti per Tesla nel 2023, e un caso sul proprio stipendio appena l'anno scorso. Il caso attuale deriva da tre dichiarazioni specifiche riguardo a Twitter invaso dai bot, con una dichiarazione già rimossa, mentre le altre due riguardano il numero di robot, la più famosa sostiene che il numero di account bot potrebbe essere molto superiore al 20% degli utenti Twitter. Il caso va avanti da almeno tre settimane finora.