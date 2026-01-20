Elon Musk fa causa per 3500 volte il ritorno dell'investimento

HQ

In una causa che può avvenire solo in America, e solo se sei miliardario, Elon Musk sta facendo causa a OpenAI per frode, sostenendo che l'azienda abbia abbandonato il sistema di organizzazione non profit sotto cui lui aveva investito, e nonostante abbia investito 38 milioni di dollari, una piccola somma per un uomo stimato in circa 700 miliardi di dollari, vuole fino a 134 miliardi di dollari di risarcimento, una cifra folle per la maggior parte delle persone, ma dato che l'azienda è attualmente valutata circa 500 miliardi di dollari, e che Musk ha fornito una parte molto importante della fondazione nel 2015, questi numeri non sono nemmeno irrealistici.

Ciò che è ancora più folle è che assegnare l'intero danno avrebbe dato a Musk un ritorno di 3500 volte il suo investimento.

I calcoli di C.P. Wazzan ottenuti da Bloomberg e supportati dal deposito ufficiale in tribunale di Musk, in cui fa causa anche a Microsoft, che ha guadagnato fino a 25 miliardi di dollari a seconda della valutazione e del metodo di calcolo. È importante notare che C.P. Wazzan è utilizzato da Musk come perito e non deve essere considerato un esperto esterno indipendente.

Musk sostiene di avere diritto ai "guadagni ingiusti" che OpenAI ha guadagnato grazie al suo investimento, fornendo non solo denaro, ma anche consulenza aziendale e intuizioni sull'upscaling, qualcosa che è indubbiamente importante e prezioso per i moderni servizi IT.

Mentre Microsoft è rimasta in silenzio, OpenAI ha dichiarato pubblicamente la causa per molestie e infondamento. Sebbene al momento della stesura non sia fondata, diversi media hanno citato un avvocato Microsoft sconosciuto che afferma di non avere prove che l'azienda stia aiutando OpenAI.

Il processo inizia ad aprile se tutto va secondo i piani, e può essere piuttosto costoso, dato che Musk sostiene di aver fornito non solo aiuto per le start-up, consigli e reclutamento, ma anche contatti e che il suo finanziamento da solo rappresentava il 60% del finanziamento iniziale per l'azienda.