Elon Musk guarda al suo partito politico per sfidare Trump e il sistema bipartitico Il miliardario della tecnologia sta valutando l'idea di lanciare un nuovo partito per sconvolgere il sistema bipartitico.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Sì, Elon Musk ha avviato diverse aziende di successo che hanno realizzato incredibili imprese tecnologiche. Ora, il suo nuovo obiettivo potrebbe rivelarsi molto più impegnativo: creare un nuovo partito politico negli Stati Uniti. Ecco cosa ha scritto Elon Musk in un post sulla sua piattaforma di social media lunedì sera, poche ore prima che il disegno di legge passasse al Senato martedì e tornasse alla Camera: "Se questa folle legge di spesa passa, il Partito America si formerà il giorno successivo". Facendo leva sulle sue risorse e sulla sua popolarità, Elon Musk mira ad attirare gli elettori disillusi dai partiti. "Il nostro paese ha bisogno di un'alternativa all'unipartito democratico-repubblicano in modo che il popolo abbia davvero una voce", ha aggiunto, citando la sua delusione nei confronti di Donald Trump. NATIONAL HARBOR, MD, USA - 20 febbraio 2025: Elon Musk brandisce una motosega, insieme al presidente Javier Milei, e al conduttore di Newsmax Rob Schmitt il giorno 1 della Conservative Political Action Conference del 2025 // Shutterstock