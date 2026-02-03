Musk integra xAI in SpaceX in una grande fusione tecnologica

HQ

Elon Musk ha fuso la sua società di intelligenza artificiale xAI in SpaceX, unendo due delle sue iniziative più importanti sotto un'unica struttura aziendale. L'accordo, annunciato lunedì, consolida ulteriormente l'impero commerciale di Musk mentre SpaceX si prepara a un'offerta pubblica tanto attesa più avanti quest'anno, con valutazioni che dovrebbero raggiungere livelli senza precedenti.

Con la fusione, SpaceX assorbe gli asset di xAI, inclusi il chatbot Grok e la piattaforma social X. L'azienda ha dichiarato che la decisione accelererà i piani per combinare intelligenza artificiale con infrastrutture spaziali, inclusi satelliti in grado di supportare la comunicazione diretta al dispositivo e l'elaborazione dati su larga scala oltre la Terra.

Elon Musk // Shutterstock

Musk ha sostenuto che la crescita futura dell'IA non può dipendere esclusivamente dai datacenter terrestri, che richiedono enormi quantità di elettricità e raffreddamento. Secondo lui, i sistemi spaziali alimentati da energia solare offrono una soluzione a lungo termine ai limiti ambientali e logistici delle infrastrutture terrestri. Pertanto, la fusione inquadra esplicitamente lo spazio come la prossima frontiera per la scalabilità delle tecnologie di IA.

L'accordo segue una serie di transazioni che hanno sempre più intrecciato le aziende di Musk, incluso il recente investimento multimiliardario di Tesla in xAI. Sebbene la fusione rafforzi la posizione di SpaceX all'intersezione tra aerospaziale e intelligenza artificiale, avviene anche in un contesto di maggiore scrutinio sulle attività di Musk, comprese le ultime controversie legate alla moderazione dei contenuti dall'IA...