Elon Musk promette un gioco completamente generato dall'intelligenza artificiale entro il prossimo anno

HQ

Programmatori, designer, artisti? Sciocchezze, dice Elon Musk, che sostiene che non ne avremo bisogno ancora per molto. Attraverso la sua neonata xAI Games, Musk promette di rilasciare il primo videogioco al mondo creato interamente dall'intelligenza artificiale, senza l'intervento di mani umane.

Musk, che ha investito molto nell'infrastruttura di intelligenza artificiale (incluso l'acquisto di decine di migliaia di GPU NVIDIA), afferma che il suo modello di intelligenza artificiale Grok sarà addestrato e aggiornato per gestire l'intero processo di sviluppo, dall'ideazione e progettazione al codice e alle meccaniche di gioco. È una visione ambiziosa e profondamente controversa.

Mentre gli strumenti di intelligenza artificiale sono già utilizzati in alcune parti dello sviluppo di giochi moderni, la creazione autonoma di un intero gioco rappresenta una frontiera completamente nuova. Certo, la grafica e il design potrebbero essere facili da gestire per le macchine, ma l'equilibrio del gameplay, la risonanza emotiva e la struttura narrativa si basano ancora molto sull'intuizione umana.

Resta da vedere se il progetto di Musk diventerà una vera e propria rivoluzione o solo un'altra provocazione tecnologica.

Quando pensi che vedremo il primo gioco completamente realizzato con l'intelligenza artificiale arrivare sul mercato?