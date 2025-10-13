Elon Musk scopre il talento di Nvidia per il suo gioco completamente generato dall'intelligenza artificiale

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la startup di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk sta silenziosamente assemblando un team di ex specialisti di Nvidia per accelerare la creazione di "world models", ovvero sistemi avanzati in grado di comprendere e progettare ambienti virtuali.

Le assunzioni, rivelate dal Financial Times, includono i ricercatori di Nvidia Zeeshan Patel ed Ethan He, entrambi veterani nella simulazione dell'intelligenza artificiale, che segnalano un reale progresso verso il prossimo grande salto di Musk: un videogioco completamente generato dall'intelligenza artificiale, costruito senza l'intervento umano.



I modelli del mondo vanno oltre i sistemi basati sul linguaggio come ChatGPT o Grok, utilizzando dati visivi e robotici per apprendere come si comportano gli oggetti in tempo reale, la stessa tecnologia che un giorno potrebbe alimentare veicoli autonomi e robot.

E mentre l'industria dei giochi rimane scettica, l'aggressiva ondata di assunzioni di Musk (e i recenti aggiornamenti di xAI nella generazione di immagini e video) dimostrano che è seriamente intenzionato a spingere l'intelligenza artificiale in un territorio inesplorato. Cosa ne pensi dell'ultima impresa di Musk? Buono o cattivo?