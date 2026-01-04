Musk sulla cattura di Maduro: "Una vittoria per il mondo e un messaggio chiaro ai malvagi dittatori ovunque"

HQ

Elon Musk ha pubblicamente applaudito Donald Trump dopo l'operazione militare americana che ha portato al cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro. Pubblicando sulla sua piattaforma social X, il CEO di Tesla e SpaceX ha presentato il momento come un punto di svolta globale, congratulandosi con Trump e descrivendo l'operazione come "una vittoria per il mondo" e un avvertimento a quelli che ha definito "dittatori malvagi ovunque."

I commenti di Musk sono arrivati poche ore dopo che funzionari statunitensi hanno confermato che le forze americane avevano condotto un'operazione rapida in Venezuela il 3 gennaio, detenendo Maduro e sua moglie, Cilia Flores. Immagini e dichiarazioni si diffusero rapidamente online, scatenando forti reazioni in tutto il mondo.

Oltre alle parole, Musk ha anche annunciato un sostegno pratico ai venezuelani durante il periodo di transizione. Citando un post di Starlink, la sua azienda di internet satellitare, Musk ha detto che il servizio fornirà banda larga ad alta velocità gratuita in tutto il Venezuela fino al 3 febbraio. "Starlink fornisce servizio di banda larga gratuito al popolo venezuelano fino al 3 febbraio, garantendo la connettività continua," ha scritto, presentando la decisione come un modo per sostenere i cittadini in mezzo all'incertezza.

La reazione di Musk si aggiunge al crescente dibattito internazionale sull'intervento degli Stati Uniti e sulle sue implicazioni per il futuro del Venezuela. Mentre Washington segnala che supervisionerà temporaneamente una transizione politica ("Governeremo il paese fino a quando potremo fare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa", ha detto oggi Trump), figure come Musk stanno plasmando la narrazione globale, presentando la cattura di Maduro non solo come un evento geopolitico, ma come un momento decisivo con conseguenze mondiali.

Alcune contraddizioni

Tuttavia, vale la pena notare che ci sono alcune contraddizioni nelle recenti dichiarazioni di Musk. Come evidenziato nel post qui sotto, nel febbraio 2025 Elon Musk ha detto: "L'America dovrebbe farsi gli affari propri piuttosto che spingere per un cambio di regime ovunque." Meno di un anno dopo, nel gennaio 2026, Musk ha assunto un tono molto diverso, congratulandosi con il presidente Trump e definendo l'operazione "una vittoria per il mondo" e "un messaggio chiaro ai dittatori malvagi ovunque." Ulteriori dettagli nel video qui sotto...