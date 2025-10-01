Elon Musk svela Grokipedia nel tentativo di sfidare Wikipedia

HQ

Elon Musk raramente passa molto tempo senza svelare una nuova impresa. Ora, ha rivelato i piani per Grokipedia, una nuova piattaforma open source sviluppata dalla sua azienda xAI per rivaleggiare con Wikipedia. Il progetto sarebbe alimentato dal chatbot Grok e si presenta come un archivio di conoscenze più accurato e affidabile, con funzionalità di intelligenza artificiale progettate per correggere automaticamente gli errori e perfezionare i contenuti. Musk lo ha descritto come un aggiornamento significativo rispetto al sito esistente, invitando i collaboratori a unirsi allo sforzo e promettendo un accesso pubblico illimitato. L'annuncio continua le sue critiche alle pratiche editoriali di Wikipedia, che lui e alcuni alleati tecnologici considerano di parte. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!