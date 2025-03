Elon Musk tiene un PC da gioco sulla sua scrivania governativa

HQ

Elon Musk, attuale capo del nuovo dipartimento governativo degli Stati Uniti, il Department of Government Efficiency o D.O.G.E, adotta un approccio diverso al suo PC di lavoro rispetto alla maggior parte degli altri. Invece di avere una torre più vecchia principalmente per controllare le e-mail e rompersi ogni volta che tenta di caricare una pagina web, Musk ha optato per le specifiche più recenti.

Come mostrato sulla sua pagina dei social media, Musk ha una configurazione per PC da gioco alla sua scrivania governativa, con un cartello da scrivania D.O.G.E seduto sopra di esso insieme a un cappello MAGA. In cima alla scrivania, Musk ha un Samsung Odyssey, che Wccftech ritiene essere un modello G9.

Sembra anche che Elon non si sia trattenuto con le specifiche del computer, in quanto sembra avere una GPU della serie 50. Essendo ricco come lui, immagineresti che non gli dispiaccia davvero spendere migliaia di dollari per una nuova scheda grafica.

Annuncio pubblicitario:

Musk è molto aperto con il suo apprezzamento per i giochi, trascorrendo spesso del tempo in titoli come Diablo IV e Path of Exile 2. Ha attirato critiche per aver finto quanto sia abile come giocatore, ma i fan di Musk non sembrano preoccuparsene.