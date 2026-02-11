Elsa Bloodstone entrerà nel roster Marvel Rivals già venerdì

HQ

La battaglia dei pesi massimi tra Overwatch e Marvel Rivals continua. Il primo sta festeggiando il successo recente al momento, ma il secondo non intende aspettare e cedere troppo.

Lo diciamo perché ora il prossimo personaggio a entrare nel roster Marvel Rivals ha ricevuto una data di lancio fissa, ed è molto, molto presto. La cacciatrice di mostri Elsa Bloodstone entrerà nel gioco di tiratori di eroi già dal 13 febbraio, quindi questo venerdì.

Per quanto riguarda ciò che questo personaggio offrirà, la descrizione spiega: "Cresciuta tra le leggende e forgiata nel sangue, Elsa Bloodstone entra nel Marvel Rivals come una cacciatrice di mostri implacabile con istinti senza pari. Maestro duellante, impugna un arsenale di armi, trappole mortali e il potere di rivolgere la caccia contro i suoi nemici - a volte evocando persino mostri per combattere al suo fianco.

"Seguendo le orme di suo padre, Elsa prospera dove il pericolo si cela. La sua preda non le sfugge mai a lungo... perché nulla sfugge a una Pietra di Sangue per molto tempo."

Per assaggiare Elsa Bloodstone in azione, dai un'occhiata al trailer del personaggio qui sotto.