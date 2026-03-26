Elz il Witch selezionato come conduttore per i BAFTA Games Awards 2026

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Ci stiamo avvicinando sempre di più alla prossima grande cerimonia di premiazione nel calendario dei videogiochi, dato che il 17 aprile si terranno i BAFTA Games Awards nella Queen Elizabeth Hall del Southbank Centre a Londra.

Dopo le recenti nomination e categorie rivelate, che abbiamo poi discusso per intero in un episodio di The Gamereactor Show, ora BAFTA ha confermato chi ospiterà questo grande evento.

Per lo show del 2026, questo compito e responsabilità spetteranno a Elz the Witch, con l'influencer selezionata per il suo seguito globale e per la sua esperienza di lavoro con emittenti affermate. Parlando di assumere questo ruolo, Elz parla della sua storia nel mondo dei videogiochi e di come questo sia un "sogno che si avvera".

"Sono estremamente entusiasta di ospitare i BAFTA Games Awards di quest'anno. Il gaming fa parte della mia vita da quando ho preso in mano un controller a otto anni, e ora salire su quel palco e onorare le persone che creano la magia è un sogno che si avvera. Questo settore riguarda creatività, comunità e superare i confini, cose per cui cerco ogni giorno nel mio lavoro. Non vedo l'ora di celebrare gli incredibili nominati e condividere questa serata indimenticabile con i giocatori di tutto il mondo."

Elz prende il posto del comico Phil Wang, che ha condotto la cerimonia di premiazione del 2025.