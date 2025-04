Dbrand apre i preordini di Switch 2 Killswitch

HQ

All'inizio dell'anno, Dbrand ha iniziato a prendere in giro apertamente un cosiddetto "Killswitch", la loro linea di successo per custodie protettive per varie console portatili, essendo tra i primi a mostrare quella che è stata percepita come la console vera e propria.

Ora, 30 minuti prima del Direct che rivelerà formalmente la console, Dbrand ha formalmente rivelato questo Killswitch e ha annunciato che ci sono già oltre 100.000 clienti in fila per acquistarne uno. I preordini iniziano oggi ed è il design di Killswitch che conosci e ami.

Ci sono modifiche speciali per i Joy-Con magnetici, il che significa che la parte posteriore è costruita per supportare la nuova cerniera articolata. C'è anche un po' di predisposizione per le cartucce di gioco che possono essere inserite sotto il guscio protettivo quando si viaggia.

Puoi vedere alcune immagini dal materiale per la stampa qui sotto.