Embark Studios continuerà a creare giochi multiplayer, nonostante i rischi

HQ

Buttare via un gioco live-service è un affare rischioso, al giorno d'oggi. Anche con un gameplay emozionante, una grafica eccezionale e un ciclo avvincente, puoi trovare persone che rimangono ancora fedeli ai loro vecchi preferiti multiplayer e si rifiutano di dare l'ora del giorno a un nuovo titolo. Embark Studios, lo sviluppatore dietro ARC Raiders e The Finals, non ha intenzione di abbandonare il formato multiplayer, però.

Parlando con The Game Business in una recente intervista, il CEO di Embark Patrick Soderlund ha affermato che il multiplayer "è semplicemente radicato nel nostro DNA". Ha detto che mentre i giochi futuri potrebbero non essere necessariamente online nello stesso modo in cui era The Finals o ARC Raiders, lo studio si atterrà a ciò che sa.

Soderlund ha descritto un concetto con "molto più vantaggio" rispetto ai precedenti lavori di Embark. Lo studio ha anche un altro progetto in cantiere, ma Soderlund si è assicurato di non far trapelare dettagli davvero succosi.

In questo momento, l'attenzione è rivolta a ARC Raiders, ma è interessante sapere che Embark non sta semplicemente mettendo tutte le uova nello stesso paniere e sperando che uno dei suoi giochi continui a pagare le bollette per sempre. Sperimentare nuove idee e lanciare nuovi giochi consente allo studio di rimanere fresco, il che potrebbe essere la chiave per creare esperienze multiplayer in questo mercato saturo.