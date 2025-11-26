Embracer continua a vendere in onda stradendo altre due aziende di videogiochi

HQ

Embracer Group ha attraversato un periodo di cambiamenti seri, poiché dopo una serie di acquisizioni nel corso degli anni, ha venduto aziende a un ritmo rapido da allora. A proposito di questo argomento, Embracer ha ora annunciato un'altra vendita, poiché altre due aziende stanno lasciando il portafoglio poiché sono state acquisite da qualcun altro.

In un comunicato stampa, si afferma che Embracer ha venduto sia lo sviluppatore Neverwinter Cryptic Studios sia l'editore Remnant: From the Ashes Arc Games a Project Golden Arc. Si dice che la vendita sia valutata intorno ai 30 milioni di dollari, ma ci sono alcune condizioni nell'accordo.

Per esempio, i diritti di pubblicazione per Remnant: From the Ashes non sono inclusi, poiché sono stati trasferiti al Embracer di proprietà THQ Nordic, che già controlla i diritti di proprietà intellettuale Remnant e lo sviluppo guidati da Gunfire Games. Allo stesso modo, il gioco multiplayer Fellowship non uscirà con Arc Games, poiché la proprietà viene trasferita a Coffee Stain, che a loro volta si prevede presto si staccherà da Embracer.

Embracer Il CEO Phil Rogers ha commentato questa vendita: "Questa transazione sostiene le nostre priorità chiave rafforzando il nostro focus sugli asset strategici e sulle IP core in Embracer, migliorando al contempo la redditività e il flusso di cassa libera. L'accordo permette anche al gioco multiplayer online Fellowship, sviluppato da un talentuoso team esterno a Stoccolma, di trovare una grande sede all'interno di Coffee Stain Group."

Si prevede che l'accordo venga concluso rapidamente, non appena "saranno soddisfatte le condizioni consuetudini."