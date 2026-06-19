Embracer Group si unisce alla lista dei grandi nomi che si aspettano che Sony riporti il rilascio della PS6 al 2028 o al 2029

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La PS3 è stata lanciata nel 2006. Sette anni dopo, la PS4 è stata lanciata nel 2013. Sette anni dopo, la PS5 è stata lanciata nel 2020. Si potrebbe quindi aspettare che la PlayStation 6 venga lanciata nel 2027. Cioè, se si era completamente ignari del disastro hardware attuale che sta attraversando l'industria tecnologica. Poiché la domanda dell'IA di più RAM e spazio di archiviazione significa che potresti spendere oltre 3000 dollari per un SSD da 8TB, Sony si chiede se dovrebbe posticipare il lancio della sua prossima console.

È una voce che sentiamo da tempo, e su cui Embracer Group ha recentemente partecipato. Come scoperto e discusso in un thread su ResetEra, Embracer afferma che "alcuni analisti ritengono che Sony stia ora considerando di posticipare il debutto della sua prossima console PlayStation dal 2027 al 2028 o addirittura dal 2029."

Questo non conferma alcun ritardo con la console di nuova generazione di Sony, dato che un editor di Wccftech afferma più avanti nella discussione che questa rimane solo una voce. Inoltre, è stato solo detto che Sony sta considerando un ritardo e non si è ancora impegnato a prenderne uno. Tuttavia, con le cose attuali, probabilmente otterremo una PS6 in ritardo o una incredibilmente costosa.

Sembra che molti giocatori sentano il bisogno di passare alla prossima generazione, ma se hai una fidato PS5 in questo momento, probabilmente riuscirai a mantenerla oltre il 2027, 2028 e forse anche il 2029 se Sony farà come ha fatto con questa generazione attuale. Forse la nuova generazione sarà definita dai prezzi elevati e dalla mancanza di necessità di aggiornare. Prima dovremo vedere come si comporteranno queste nuove console.