EMEA Masters Primavera 2026: Galions sconfigge in modo convincente Solary nella finale

HQ

In mezzo al trambusto di eventi esports in corso, potresti aver perso la finale del torneo EMEA Masters Spring 2026, un evento di secondo livello League of Legends che ha messo contro i migliori delle divisioni regionali ERL per la speranza di conquistare un trofeo.

A tal fine, l'ultima partita del torneo si è svolta ieri sera, il 15 giugno, quando si è svolta una finale e si è affrontata Galions e Solary. Si rivelò una vittoria piuttosto convincente per Galions, poiché la squadra travolse Solary con un 3-0, e dopo aver anche annientato Eintracht Spandau e Misa Esports rispettivamente in semifinale e quarti di finale, in modo 3-0, significa che durante tutto l'evento Galions ha perso solo una mappa, di nuovo nella partita dei vincitori della fase a gironi contro G2 Nord.

Per quanto riguarda i prossimi momenti per Galions e l'azione di livello 2 League of Legends, presto inizierà la stagione estiva.