Emergono notizie contrastanti sul gioco di Venom mentre il doppiatore afferma che è stata cancellata

Sappiamo che Insomniac sta lavorando su altri Marvel's Spider-Man. Dopo il successo dei primi due giochi e Miles Morales, sarebbe infelice non creare più azione da lanciare ragnatele da godere. Tuttavia, non pensiamo solo a Marvel's Spider-Man 3 quando immaginiamo i prossimi progetti di Insomniac. Un gioco di Venom è stato molto ipotizzato, eppure sembra che il suo futuro sia fortemente conteso.

In una recente conversazione sul podcast Love It Film, il doppiatore di Miles Morales Nadji Jeter ha detto che un DLC per Venom era in lavorazione, oltre a un gioco, ma entrambi questi progetti sono stati cancellati a causa della tragica scomparsa dell'attore Tony Todd nel 2024. "Avremmo fatto una partita a Venom. Stavamo per rilasciare un gioco di Venom e un DLC di Venom, ma abbiamo perso Tony Todd," ha detto Jeter (tramite Eurogamer).

Questa affermazione è finita su ResetEra, dove il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha aggiunto la sua opinione. Ha semplicemente affermato "questo non è vero." Ora, non è chiaro se Schreier stia dicendo che il gioco è ancora cancellato, ma non è stato abbandonato a causa della morte di Todd, o se lo sviluppo sia ancora in corso. Sicuramente non avremo un DLC per la storia di Marvel's Spider-Man 2 a questo punto, ma un gioco più piccolo di Venom potrebbe farci passare il tempo mentre aspettiamo l'atto finale della trilogia di Insomniac.