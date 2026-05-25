Emilia Clarke sull'essere ricordata per Game of Thrones: "Sarò sempre quella ragazza drago"

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Emilia Clarke è affezionata al tempo trascorso come la Madre dei Draghi Daenerys Targaryen in Game of Thrones. Per un po', l'attrice non voleva essere conosciuta solo per aver recitato la serie TV di successo, ma ora è abbastanza felice di guardare indietro ai bei ricordi trascorsi sul dramma fantasy che ha conquistato il mondo per un decennio.

"Credo di aver attraversato una fase cercando di farmi conoscere per qualcosa di più che solo Game of Thrones," Clarke ha detto a Virgin Radio UK. Ha spiegato che è una sensazione naturale per un attore. Ora, però, dice che il tempo passato nello show è stato "fantastico" e che sarà "sempre quella ragazza drago, e forse va bene così."

Clarke ha ovviamente recitato in molti altri film e serie TV. È stata coinvolta in grandi franchise come Star Wars, l'MCU e Terminator, e ha puntato a commedie romantiche come Me Before You e Last Christmas. Potrebbe semplicemente essere che la gente la ricorderà con più affetto per il suo periodo come Daenerys, il che non sembra poi così male considerando che Game of Thrones era (fino alla fine) considerato uno dei migliori drammi televisivi.