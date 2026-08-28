Emiliano 'Dibu' Martínez si unisce al Chelsea di Xabi Alonso, lasciando l'Aston Villa

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Emiliano Martínez è stato uno degli ultimi scambi nel mercato estivo dei trasferimenti in Premier League. Il portiere argentino trentatreenne lascia l'Aston Villa e si unisce al Chelsea, in tempo per sostituire Robert Sánchez dopo la sua prestazione criticata contro il Fulham nella prima partita di campionato.

Sánchez, portiere principale del Chelsea dal 2023, ha commesso due errori nella vittoria per 3-2 della sua squadra contro il Fulham e, nonostante inizialmente fosse sostenuto dai vertici del club, questi hanno cambiato idea e Martínez è stato acquistato per 7,5 milioni di sterline negli ultimi giorni del mercato.

Martínez, che ha giocato per la prima volta a Londra più di 15 anni fa, con un contratto giovanile con l'Arsenal nel 2009, anche se ha fatto pochissime presenze essendo stato ceduto in prestito in Inghilterra, oltre a una stagione al Getafe, si è fatto un nome all'Aston Villa, dove si è unito nel 2020, e nella sua prima stagione ha eguagliato il record del club di Brad Friedel per porte incasse in una stagione di Premier League, con 15 partite.

La sua prestazione all'Aston Villa gli ha aperto le porte alla nazionale argentina, dove è diventato campione del mondo nel 2022 e ha realizzato una prestazione straordinaria nella finale dei Mondiali della scorsa estate contro la Spagna, venendo ampiamente considerato la miglior partita argentina in finale, con 11 parate, il maggior numero di un portiere in una finale di Coppa del Mondo.