Emily Blunt e Cillian Murphy torneranno in A Quiet Place Part III

Il film horror A Quiet Place è diventato un successo immediato al suo uscita nel 2018, grazie in gran parte alla sua premessa originale, ma anche alla sua sceneggiatura serrata e all'eccellente recitazione. Questo ha naturalmente portato a un sequel nel 2021, seguito dallo spin-off A Quiet Place: Day One nel 2024 - e ora, come forse sapete, un terzo film principale è in lavorazione.

John Krasinski è di nuovo al timone, e ha ora svelato alcuni degli attori che seguiremo mentre l'avventura prosegue in A Quiet Place: Parte III - che include sia membri del cast di ritorno sia volti nuovi. Nel primo gruppo, Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds e Noah Jupe riprenderanno i loro ruoli, e saranno affiancati da Jack O'Connell, Jason Clarke e Katy O'Brian.

Non sappiamo dove andrà la storia questa volta, ma Krasinski scrive che il film debutterà il 30 luglio del prossimo anno, quindi le riprese probabilmente inizieranno abbastanza presto dato che è un film che richiede molta post-produzione. Con l'inizio delle riprese, dovrebbero emergere informazioni più dettagliate sulla storia, così come sui ruoli che i nuovi attori avveranno.

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