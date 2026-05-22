Emily Rudd, che interpreta Nami nella serie live-action di Netflix One Piece, è l'ultima aggiunta al palinsesto per il San Diego Comic-Con Málaga 2026

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Sembra che quest'anno il flusso di conferme speciali per il secondo San Diego Comic-Con Málaga sia più costante nel tempo e meno sporadico, e praticamente ogni settimana aggiungiamo un nuovo nome alla lista delle personalità confermate. Avevamo già grandi nomi del grande schermo come Charlie Rooker, Elijah Wood e Sean Astin (dovremo tenere d'occhio ulteriori conferme mentre celebriamo il 25° anniversario dell'uscita cinematografica della trilogia de Il Signore degli Anelli), abbiamo anche Kevin Smith e John Romita Jr. dal mondo dei fumetti, e dalla televisione abbiamo Richard Dean Anderson e Iñaki Godoy. Quest'ultimo è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Capitan Scimmia D. Luffy nella serie live-action One Piece su Netflix. E sembra che un altro membro del suo equipaggio si unirà a lui mentre sarà nella città costiera andalusa.

Emily Rudd, che interpreta Nami in One Piece, è l'ultima ospite confermata per SDCCM 2026. L'attrice, nota anche per il ruolo di Cindy in The Street of Terror di Netflix, parteciperà all'evento, immaginiamo, in un panel insieme al suo co-protagonista Iñaki Godoy. Dato che due membri dell'equipaggio di Cappello di Paglia sono già stati confermati, non ci sorprenderebbe vederne altri unirsi a questa avventura, come Taz Skylar (Sanji nella serie), un attore delle Isole Canarie che ha già partecipato alla prima edizione lo scorso anno, e che abbiamo avuto il piacere di intervistare, come potete vedere qui sotto.

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E se non avete ancora visto la seconda stagione di One Piece (la terza è attualmente in produzione), date un'occhiata alla nostra recensione completa.