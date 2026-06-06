Emma Corrin vuole riportare in vita Cassandra Nova di Deadpool & Wolverine: "Penso che la sua storia non sia finita"

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Chiunque abbia visto Deadpool & Wolverine da quando il film è uscito due anni fa sa che il film si conclude con un certo personaggio che subisce un destino piuttosto cruento. Beh... molti personaggi muoiono in modi macabri in quel film, ma in questo caso stiamo parlando del ruolo di Emma Corrin.

Attenzione spoiler per chi in qualche modo non ha ancora visto il film ma è interessato all'Universo Cinematografico Marvel: Cassandra Nova di Corrin muore alla fine del film. Il motivo per cui ne parliamo è che all'attore dietro il personaggio è stato recentemente chiesto se volesse riprendere il ruolo di Cassandra, a cui Corrin ha risposto con entusiasmo con un sì, persino sottolineando quanto vorrebbe farlo.

Parlando con Variety, Corrin ha dichiarato: "Assolutamente, al 100%. Penso che la sua storia non sia finita. Mi piacerebbe vedere un film tra Professor X e Cassandra Nova che si avvicinano — una commedia tra fratelli come 'Fratellastri'. Fallo accadere! Internet, fai il tuo lavoro!"

Ti piacerebbe vedere Corrin tornare nei panni di Cassandra Nova in futuro? Con il Multiverso in mente, c'è sicuramente il potenziale che accada.