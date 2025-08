Emma Mackey è la protagonista della commedia costellata di star e convenientemente chiamata Ella McCay

Entro la fine dell'anno, possiamo aspettarci una nuova commedia drammatica da 20th Century Studios. Conosciuto come Ella McCay, il film sarà diretto forse dalla donna con il nome più adatto per il lavoro, Emma Mackey, che qui appare come un avvocato di talento che sta cercando di bilanciare la sua impressionante carriera con le sfide che la sua vita personale sta ponendo sulla sua vita.

Ella McCay è scritto e diretto da James L. Brooks, e ha un cast eterogeneo che accompagna Mackey. Possiamo aspettarci apparizioni di Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Ayo Edibiri, Rebecca Hall, Julie Kavner, Spike Fearn, Becky Ann Baker, Joey Brooks e Albert Brooks.

La premiere è prevista per la fine dell'anno, il 12 dicembre, e potete vedere il trailer dell'interessante Ella McCay qui sotto.