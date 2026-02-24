Emma Raducano diventa la prima tennista a firmare per Uniqlo, lasciando Nike

HQ

Emma Raducanu, ancora oggi la numero 1 britannica nonostante i frequenti contrattempi (la 23enne è ora classificata 26ª al mondo) e nessuna vittoria dal US Open 2021, ha sorpreso i fan annunciando che avrebbe lasciato Nike, il suo marchio sportivo da quando aveva 15 anni, diventando la prima tennista donna a collaborare con il marchio giapponese Uniqlo.

Raducanu sarà il Global Brand Ambassador di Uniqlo, partecipando ad attività di coinvolgimento e promuovendo i prodotti Uniqlo. Si unisce allo stesso marchio che in precedenza aveva supportato Roger Federer, Novak Djokovic e Kei Nishikori, ed è un'altra perdita per Nike, che ha perso il numero 1 britannico ATP, Jack Draper, che è passato a Vuori, così come France Tiafoe (che è partita per Lululemon) e Taylor Fritz, che è passata a BOSS.

All'inizio di questo mese, Raducanu ha raggiunto la sua prima finale dagli US Open 2021 al Transylvania Open, ma ha perso 6-0, 6-2 contro la favorita di casa Sorana Cirstea. Ha spesso affrontato infortuni e malattie che hanno ostacolato la sua carriera, ma ha confermato la sua partecipazione all'Indian Wells e al Miami Open del prossimo mese, e guarda con interesse alla stagione dell'erba e a Wimbledon, come ha raccontato al The Guardian.