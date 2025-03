Emma Raducanu felice di tornare al tennis di qualità, raggiunge gli ottavi di finale del Miami Open

HQ

Emma Raducanu, la prima giocatrice britannica a vincere un Grande Slam nel tennis femminile, non è riuscita a realizzare il suo promettente inizio da quella vittoria degli US Open nel 2021, ma dopo una corsa deludente negli ultimi mesi, ha buone possibilità di riguadagnare un po' di fiducia, dato che ha raggiunto gli ottavi di finale al Miami Open, per la prima volta vincendo tre partite consecutive in un tour WTA dalla scorsa estate a Wimbledon.

C'è voluta un po' di sfortuna da parte della sua rivale, McCartney Kessler, che si è ritirata dopo 43 minuti a causa di un infortunio alla schiena, ma Raducanu stava dominando, 6-1, 3-0 quando la partita è stata interrotta, e le è stata concessa la vittoria. In precedenza, Raducanu, numero 60 del mondo, ha sconfitto la numero 8 del mondo Emma Navarro.

Su WTA.com, Raducanu ha detto che "sono molto felice ovviamente di essere in questa posizione. Non è mai il modo in cui vuoi necessariamente vincere, ma penso di aver fatto davvero un buon lavoro per rimanere concentrato durante la partita".

"Sono stati anni incredibilmente difficili per me", ha detto Raducanu. "Non penso di essere necessariamente fuori pericolo, sto ancora cercando di capire le cose. Sono solo contento di questa settimana di come sono stato in grado di lasciare le cose fuori dal campo, andare in campo con la mente abbastanza lucida e lottare per ogni punto".

C'è ancora molta strada da fare al Miami Open. Raducanu ha un solo titolo in singolare e ha avuto un ranking di 10. Successivamente, affronterà Amanda Anisimova alle 19:00 GMT, 20:00 CET di lunedì.