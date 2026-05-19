Emma Raducanu perde il suo primo incontro dopo due mesi, proprio prima del Roland Garros
Il tennista britannico perse al primo turno degli Internationaux de Strasbourg.
La giocatrice britannica WTA Emma Raducanu ha subito una sconfitta al primo turno a Strasburgo, nella sua prima partita di tennis dopo oltre due mesi. Ha perso 6-4, 7-6 (7-4) contro Diane Parry all'Internationaux de Strasbourg, un torneo con categoria WTA 500 dal 2024, uno degli ultimi tornei prima del Roland Garros, che inizia la prossima settimana.
Raducanu, ex numero 2 al mondo, ha giocato l'ultima volta dopo una sconfitta al terzo turno contro Amanda Anisimova a Indian Wells lo scorso marzo, e ha ricevuto una wild card per il torneo, essendo attualmente al 37º posto mondiale, scendendo dal 23° posto rispetto all'ultima partita.
Raducanu si è riunita con il suo ex allenatore Andrew Richardson, dietro il suo primo e ancora unico titolo WTA, gli US Open, dopo un deludente 2025.
Parry affronterà il giocatore cinese Zhang Shaui agli ottavi di finale. Iva Jovic, numero 17 al mondo; Ekaterina Alexandrova (14) e Victoria Mboko (9) sono le giocatrici di ranking più alto rimaste negli ottavi di finale di Strasburgo.