Emma Raducanu perde il suo primo incontro dopo due mesi, proprio prima del Roland Garros

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La giocatrice britannica WTA Emma Raducanu ha subito una sconfitta al primo turno a Strasburgo, nella sua prima partita di tennis dopo oltre due mesi. Ha perso 6-4, 7-6 (7-4) contro Diane Parry all'Internationaux de Strasbourg, un torneo con categoria WTA 500 dal 2024, uno degli ultimi tornei prima del Roland Garros, che inizia la prossima settimana.

Raducanu, ex numero 2 al mondo, ha giocato l'ultima volta dopo una sconfitta al terzo turno contro Amanda Anisimova a Indian Wells lo scorso marzo, e ha ricevuto una wild card per il torneo, essendo attualmente al 37º posto mondiale, scendendo dal 23° posto rispetto all'ultima partita.

Raducanu si è riunita con il suo ex allenatore Andrew Richardson, dietro il suo primo e ancora unico titolo WTA, gli US Open, dopo un deludente 2025.

Parry affronterà il giocatore cinese Zhang Shaui agli ottavi di finale. Iva Jovic, numero 17 al mondo; Ekaterina Alexandrova (14) e Victoria Mboko (9) sono le giocatrici di ranking più alto rimaste negli ottavi di finale di Strasburgo.

Jimmie48/WTA

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