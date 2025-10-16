Emma Raducanu si ritira dagli ultimi due tornei dell'anno e termina la sua stagione 2025

HQ

La giocatrice britannica Emma Raducanu, 22 anni, ha concluso anzitempo la stagione, ritirandosi dagli ultimi due eventi del suo calendario, Tokyo e Hong Kong, a causa di una malattia di cui soffre da oltre una settimana, che le è costata il ritiro dal primo turno del Wuhan Open, dopo essersi fatta misurare la pressione sanguigna e la temperatura durante un match contro Ann Li.

Raducanu ha sofferto a causa delle alte temperature e dell'umidità in Cina la scorsa settimana. Anche molti altri tennisti si sono lamentati delle alte temperature in Cina durante il tour asiatico di tennis, tra cui Novak Djokovic, che ha vomitato, o il numero 2 del mondo Jannik Sinner, che ha dovuto ritirarsi.

Raducanu ha poi perso al primo turno al Ningbo Open questa settimana, dove ha perso contro la wildcard cinese Zhu Lin, e ha avuto bisogno di assistenza medica. Ha deciso che è meglio annullare l'anno e concentrarsi sulla stagione 2026. Anche se non si è mai avvicinata alla vittoria degli US Open 2021, è passata dal numero 285 del mondo alla fine del 2023 al 58 alla fine del 2024 e attualmente si trova al 29° posto nella classifica WTA, con un rapporto di 28 vittorie e 22 sconfitte quest'anno.

Come riporta la BBC, Raducanu continuerà anche con il suo attuale allenatore Francisco Roig, ex allenatore di Rafa Nadal, sperando di continuare a migliorare il prossimo anno.