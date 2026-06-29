Emma Raducanu si ritira da Wimbledon all'ultimo minuto per infortunio alla gamba

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Emma Raducanu, miglior giocatrice britannica nel tennis femminile, classificata 33ª al mondo, si è ritirata all'ultimo minuto da Wimbledon a causa di una frattura da stress alla gamba destra inferiore. "Dopo l'ultima ecografia stasera, il fastidio che stavo gestendo si è trasformato in una frattura da stress. Mi è stato consigliato medicamente di smettere di insistere", ha detto Raducanu, che era testa di serie numero 30 nel torneo e programmata contro Antonia Ruzic dalla Croazia.

Il Grand Slam sull'erba inizia oggi, con le partite del primo turno che si giocano oggi, incluso il debutto della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che non ha mai vinto questo major.

Hannah Klugman, 17 anni, classificata al 416° posto mondiale; Mimi Xu, 18 anni (classificata 255), Francesca Jones, 25 anni (classificata 106), sono le altre giocatrici britanniche che disputano oggi partite; Katie Swan, 24enne (classificata 196) e Katie Boulter, 29enne (classificata 60), giocheranno domani martedì.

Raducanu non ha ancora vinto nessun torneo dagli US Open 2021, ma ha recentemente raggiunto la sua terza finale in un evento principale WTA (dalla WTA 250 ai Grand Slam), al Queen's Club. Un segno di speranza che si è spenta quando si è ritirata dal Nottingham Open e ora da Wimbledon. Ha vinto 11 partite, ne ha perse 10 quest'anno.