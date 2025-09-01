Emma Stone crede negli alieni

HQ

NelBugonia prossimo film di Yorgos Lanthimos, Emma Stone si riunisce ancora una volta con il regista per interpretare questa volta un amministratore delegato che alcuni tipi piuttosto stravaganti credono sia in realtà un alieno che è stato inviato sulla Terra per distruggere il pianeta.

Come parte del crescente tour globale per Bugonia, la Stone è apparsa al festival del cinema di Venezia dove è apparsa in una conferenza stampa per condividere alcuni pensieri piuttosto interessanti sugli alieni. In poche parole, l'attrice ha reso pubblica la sua fede negli extraterrestri, anche se non gli omini verdi che appaiono nei dischi volanti, ma piuttosto la probabilità che la vita esista altrove nel cosmo.

Secondo The Guardian, Stone spiega: "Non so se ci guardi dall'alto in basso, ma una delle mie persone preferite che sia mai vissuta è Carl Sagan e mi sono innamorato perdutamente della sua filosofia e della sua scienza e di quanto sia brillante.

"Credeva profondamente che l'idea che siamo soli in questo vasto universo - non che siamo osservati - è una cosa piuttosto narcisistica. Quindi, sì, esco allo scoperto e lo dico: credo negli alieni".

Qual è la tua posizione sugli alieni e sei d'accordo con Stone sul fatto che c'è vita là fuori... da qualche parte?