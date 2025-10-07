Emma Stone deve ammettere di essere un'aliena nel trailer finale di Bugonia
Il film farà il suo debutto cinematografico mondiale questo Halloween.
Yorgos Lanthimos ed Emma Stone stanno collaborando ancora una volta in Bugonia, che ha recentemente rivelato il suo secondo e ultimo trailer prima della sua uscita alla fine di questo mese. Dopo aver lavorato insieme in La favorita, Povere cose e Kind of Kindness, l'attrice e la regista ci raccontano la storia di un amministratore delegato ad alto funzionamento che è al centro di una cospirazione aliena.
Nel nuovo trailer, vediamo il personaggio di Stone dopo essere stato rapito da Jesse Plemons e dal suo complice. Plemons crede che Stone sia un alieno e glielo fa ammettere in un microfono nel corso del trailer.
Mentre Bugonia uscirà alla fine di questo mese, alcuni hanno già visto il film e le recensioni sono in circolazione, quindi se vuoi andare completamente alla cieca sappi che le impressioni sono in giro. Se volete vedere di persona se Emma Stone è davvero un'aliena, allora potete trovare Bugonia in cinema selezionati dal 24 ottobre e ovunque dal 31.