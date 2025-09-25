Emma Watson rompe il silenzio sulla spaccatura con JK Rowling

HQ

La spaccatura tra JK Rowling e il cast di Harry Potter era in prima pagina qualche tempo fa. Ora, Emma Watson ha parlato della sua relazione tesa con JK Rowling, esprimendo che, nonostante le loro differenze sui diritti dei transgender, fa ancora tesoro del legame che un tempo condividevano. L'attrice, meglio conosciuta per il suo ruolo in Harry Potter, ha suggerito che i disaccordi non dovrebbero cancellare le esperienze passate e ha sottolineato la sua speranza di continuare a prendersi cura delle persone anche quando le opinioni divergono. Ha anche ammesso la delusione per il fatto che non fosse possibile una conversazione aperta tra loro, ma ha guardato indietro con affetto ai suoi anni di lavoro all'interno del franchise, descrivendo l'atmosfera come insolitamente solidale rispetto ai progetti successivi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!