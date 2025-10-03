Encore ha presentato la Lotus Esprit S1 restaurata

HQ

La Lotus Esprit è un classico delle auto sportive che, nonostante l'esposizione a James Bond e un'eredità di auto sportive britanniche sotto il cofano, è caduta nell'oblio a favore di altri classici degli anni '70/'80 come la Ferrari Testarossa, la Lamborghini Miura e poi anche la Countach e la Porsche 964. Ora i restauratori di Encor intendono cambiare questa situazione, tuttavia, e hanno appena mostrato un'anteprima della prossima S1, che sarà costruita in 50 copie e costerà poco più di cinque milioni di corone.

Modifiedrides: "L'originale Lotus Esprit è apparsa per la prima volta al Salone di Parigi del 1975 ed è diventata rapidamente un'icona del design delle auto sportive degli anni '70. Per celebrare il traguardo dei 50 anni, il costruttore di boutique Encor ha presentato la Serie 1: un restomod che fonde il profilo a cuneo dell'originale con l'ingegneria moderna e l'usabilità quotidiana. Piuttosto che ricreare il primo layout meccanico, Encor basa la Serie 1 sulla successiva Lotus Esprit V8. La piattaforma donatrice è dotata di un V8 biturbo da 3,5 litri che Encor ha rielaborato per ottenere una maggiore potenza e una migliore guidabilità. I primi briefing sottolineano l'attenzione del team sull'erogazione di potenza e sull'affrontare i punti deboli dello storico cambio di Esprit. Le modifiche al telaio e alla maneggevolezza dovrebbero includere sospensioni riviste, freni aggiornati e pneumatici moderni calibrati per le prestazioni aumentate.

• Dettagli chiave (anteprima)

• Modello: Encor Serie 1 (Lotus Esprit restomod)

• Basamento motore: V8 biturbo da 3,5 litri (Esprit V8 donatore)

• Materiali: Nuovo corpo in fibra di carbonio (sostituisce la fibra di vetro)"