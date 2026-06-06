End of Abyss confermato per il lancio su PC e console a ottobre

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Ci sono alcuni giochi horror interessanti in programma per questo autunno. Sappiamo di aspettarci Halloween: The Game e Silent Hill: Townfall a settembre, e questi due saranno seguiti da un altro progetto interessante, poiché tinyBuild ha confermato che pubblicherà il End of Abyss dello sviluppatore Section 9 Interactive per l'inizio di ottobre.

Come confermato durante il Summer Game Fest, il progetto d'azione-avventura atmosferico sarà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 1° ottobre, dove i fan potranno godersi un oscuro mondo di fantascienza con l'idea di esplorare un misterioso complesso sotterraneo.

In un comunicato stampa, ci viene detto che il nucleo narrativo ruota attorno a una "missione per indagare su disturbi di origine sconosciuta", che "si trasforma in una discesa angosciante attraverso un mondo distrutto e abbandonato." Tutto questo accade mentre i giocatori prendono in mano il personaggio di Cel, una protagonista piuttosto coraggiosa che dovrà usare il suo coraggio per affrontare le "creature mostruose" che vagano per il complesso.

Tenendo tutto questo a mente, potete vedere l'ultimo trailer di End of Abyss qui sotto per un altro assaggio di ciò che il gioco offrirà, insieme ad alcune nuove immagini.