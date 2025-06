Endless di Amplitude è il prossimo gioco ad essere adattato in una serie TV

HQ

La corsa all'oro delle IP dei videogiochi continua nello spazio cinematografico e televisivo. Sembra che quasi ogni giorno venga annunciato un altro progetto, rivelando l'intenzione di portare un gioco famoso nei cinema o sui servizi di streaming. Il prossimo in questa lista ruota attorno ai francesi Amplitude Studios, che sono recentemente diventati indipendenti dopo aver lasciato Sega nel novembre 2024, ed è il loro franchising Endless che è destinato ad essere adattato.

Ci è stato detto in un comunicato stampa che la società di produzione, Passion, in particolare il suo studio parigino, sta guidando il lavoro su una serie animata basata sull'universo Endless. Non sarà basato su un singolo progetto del franchise, piuttosto "approfondirà quel mondo e lo porterà in vita in un nuovo formato, collegando i giochi e la narrazione episodica in una visione coesa e a lungo termine".

Per coloro che non sono a conoscenza della precedente esperienza animata diPassion, lo studio ha lavorato suLove, Death + Robots e sulla serie prescolareApple TV+ Not a Box, che debutterà il 13 giugno.

Parlando della somministrazione di Endless il trattamento di adattamento, il CEO e co-fondatore di Amplitude Romain de Waubert de Genlis ha dichiarato: "Endless è un universo che abbiamo plasmato con passione per anni, mano nella mano con la nostra comunità. Vederla fare un nuovo balzo in avanti grazie a questa partnership con Passion Pictures è davvero un sogno che si avvera. Siamo orgogliosi di questa collaborazione e non vediamo l'ora di vedere l'avventura prendere vita in un formato completamente nuovo".

La data della premiere del progetto non è chiara, così come il luogo esatto del debutto. Probabilmente sarà su una piattaforma di streaming, ma la domanda è quale...