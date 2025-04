Endless Legend 2 L'accesso anticipato si concentra sull'uscita estiva e sorprende con un nuovo trailer

HQ

Lo sviluppo di Endless Legend 2 continua ad andare avanti, dopo il suo annuncio lo scorso gennaio. La tabella di marcia per un rilascio in accesso anticipato è sulla buona strada, poiché lo studio ha appena confermato la finestra di rilascio su PC (tramite Steam ) durante l'evento Triple-i Initiative.

Endless Legend 2 vedrà scontri tra imperi in una visione asimmetrica come l'indurito Kin of Sheredyn e il simbiotico Aspects. Altre fazioni di lancio saranno annunciate nei prossimi mesi e altre fazioni e meccaniche arriveranno durante il periodo di accesso anticipato. Ogni fazione avrà le sue meccaniche, unità e storie uniche mentre esplorano, sfruttano, espandono e sterminano i loro nemici nelle terre di Saiadha, anche in balia di disastri naturali.

L'accesso anticipato di Endless Legend 2 inizierà quest'estate e Amplitude ha voluto mostrarci i suoi progressi con un nuovo trailer di gameplay, che potete guardare qui sotto.