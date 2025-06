Endless Legend 2 Rivelata la data di uscita in accesso anticipato

HQ

Il sequel del gioco di strategia 4X Endless Legend è quasi pronto per il lancio in accesso anticipato. Sapevamo che Endless Legend 2 si stava preparando per un'uscita nel 2025, ma ora i fan hanno la data esatta in cui possono esercitare influenza politica, fare la guerra e costruire imperi.

Endless Legend 2 arriva in accesso anticipato il 7 agosto. Ciò è stato confermato tramite un nuovo trailer mostrato dallo sviluppatore Amplitude Studios al PC Gaming Show di ieri sera. Il sequel, che arriva più di un decennio dopo il gioco base, si evolve pesantemente rispetto al suo predecessore.

Combattimenti, fazioni e altro ancora saranno modificati, insieme a nuove impressionanti immagini che ti permetteranno di creare un impero fantasy più profondo a tua scelta. Non sappiamo ancora quando arriverà la versione 1.0 completa, ma è probabile che sapremo per quanto tempo Endless Legend 2 rimarrà in accesso anticipato a tempo debito.