Endrick torna al Real Madrid dopo un prestito fruttuoso al Lione

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Endrick ha confermato che il suo periodo al Lione è finito e che non ci sono state sorprese dell'ultimo minuto: l'attaccante brasiliano di 19 anni torna al Real Madrid. In effetti, Endrick è già tornato nella capitale spagnola, dove spera di raggiungere una continuità che aveva in Francia ma non in Spagna, retrocesso dietro a giocatori come Vinícius, Mbappé e persino Gonzalo García nei primi mesi con Xabi Alonso. Sarà diverso con Mourinho?

Il Lione ha chiuso la Ligue 1 al quarto posto e, nonostante la sconfitta per 4-0 contro il Lens domenica, il Lione entra nei turni di qualificazione per la Champions League. Il brasiliano ha segnato otto gol e fornito otto assist in 21 partite in tutte le competizioni da gennaio, buoni numeri che hanno aperto le porte alla nazionale brasiliana.

Endrick aveva già lasciato intendere la possibilità di restare al Lione, dicendo di essere molto felice, ma non c'era spazio per quel contratto in prestito con il Real Madrid. "È stato un ottimo prestito per Endrick; si è divertito molto qui", ha detto Matthieu Louis-Jean, responsabile reclutamento del Lione, tramite RMC Sport.

"È stato sorprendente, straordinario nel modo in cui si è adattato. Parla già francese, il che è incredibile. È un bravo ragazzo. Ha contribuito molto in pochissimo tempo. Ha consegnato ciò che ci aspettavamo da lui. È un giovane giocatore che migliorerà, e spero che vada ai Mondiali e abbia una grande Coppa del Mondo."