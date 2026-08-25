Enes Kanter Freedom espulso dalla partita WNBA dopo un alterco e continua la campagna contro i giocatori transgender

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Enes Kanter Freedom, ex giocatrice NBA ossessionata dal mettere in luce le regole poco occupate e ambigue della WNBA riguardo all'idoneità per la lega femminile di basket in Nord America, è stata espulsa da una partita dopo un alterco con una giocatrice, Natashsa Cloud dei Chicago Sky, durante una partita contro Indiana Fever. Cloud iniziò a urlare contro di lui, e Kanter, che indossava una maglietta nera con il messaggio 'NOME DONNA. 'Adulta umana femmina', si è avvicinata al campo e ha affrontato il giocatore di Chicago finché non sono stati separati dal personale di sicurezza e Kanter è stato espulso dalla partita.

Kanter ha fatto campagna contro la potenziale partecipazione delle donne trans alla WNBA, anche se, ad oggi, non ci sono casi noti di donne transgender che abbiano giocato o giocato nella WNBA. Kanter e un'altra ex giocatrice, Royce White, insistono da settimane che cercheranno di entrare nella WNBA il prossimo anno perché "si identificano come donna", per spingere la WNBA a regole più severe che escludano le donne transgender.

Recentemente, la WNBA ha confermato che non saranno eleggibili, ma Kanter insiste che si "identifica come donna" solo per prendere in giro le politiche della competizione.

La campagna transfobica di Kanter Freedom, insieme a dichiarazioni simili fatte dalla star della WNBA Sophie Cunningham, ha creato una frattura nella WNBA, con alcuni che criticano il fatto che la lega attualmente non ha leggi per proteggere le donne biologiche contro le donne transgender, e altri che denunciano l'"odio, l'abuso e la demonizzazione" contro la comunità trans.

Né Cloud né Kanter parlarono immediatamente con la stampa dopo l'incidente. Cloud ha scritto una dichiarazione dicendo: "A ogni bambino/persona trans, fai parte della MIA comunità e tribù. Tu appartieni a casa. Sei amato. Sei visto. Sei perfetta così come sei. & sarai sempre protetta da me", mentre Kanter ha scritto sui social media "Sono appena stata espulsa da una partita WNBA per aver supportato le DONNE! Lascia che questo ti venga compreso, America".