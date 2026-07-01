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Sebbene manchino dell'azione intensa degli adattamenti di Sherlock Holmes di Guy Ritchie, e del mistero, della trama e della narrazione affilata come un rasoio della serie Sherlock con Benedict Cumberbatch, i film Netflix di Enola Holmes sono riusciti a offrire un divertimento piacevole sia nell'originale che nel sequel che sono seguiti qualche anno dopo. Sono ormai passati quattro anni, e Millie Bobby Brown, la ragazza d'oro dello streamer (insieme a Jennifer Lopez, a quanto pare...), è tornata come la sorella detective titolare per un'altra avventura mistera sicura ma piacevole.

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Sebbene la posizione sia cambiata, sostituendo le strade affollate di Londra con le sole coste della Malta dei primi del XIX secolo, gran parte di ciò che viene offerto in Enola Holmes 3 corrisponde alle aspettative che ci siamo abituati. L'eroe di Brown continua a lottare con la convinzione che suo fratello Sherlock (ancora interpretato da Henry Cavill) la veda come una macchia sul nome Holmes, mentre lei lotta anche per abbandonare il soprannome Holmes come parte del suo matrimonio con Tewkesbury di Louis Partridge. Naturalmente, come ci viene spesso detto verso la fine dei film di Enola Holmes, queste convinzioni non sono mai del tutto accurate e sono piuttosto le insicurezze di Enola a giocare, ma comunque, questa comprensione è lo scheletro al centro di Enola Holmes 3, mentre Sherlock rapito da un antagonista malevolo e usato per gettare il grande giorno di Enola nel caos è la carne sulle ossa.

Da qui, seguiamo Enola mentre usa le sue abilità di investigativa per ricostruire gli indizi di Sherlock, scoprendo infine chi tira davvero le fila, perché le muove e come questo si collega a una più ampia cospirazione che coinvolge diversi membri importanti dell'Impero Britannico. Come spesso accade con questi film, è un po' rudimentale e prevedibile a tratti, manca di un po' di finezza e si rifiuta di lasciare che lo spettatore si perda incredulo per cinque minuti prima di fornire una soluzione per alleviare eventuali dubbi. Enola Holmes 3 segue le tradizioni dei capitoli precedenti servendo come una versione in parte introduttiva e adatta alle famiglie dei film gialli e dell'universo di Sherlock Holmes, e anche se non ho nulla contro questo, non posso fare a meno di chiedermi se tenere la mano dello spettatore un po' meno spesso avrebbe potuto contribuire a preservare parte del mistero e portare a rivelazioni più appaganti.

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Oltre a questo, Brown continua a essere una protagonista efficace, dimostrandosi sempre più effervescente e carismatica nei panni di Enola ogni volta che la fa provare. Si può anche vedere l'evoluzione di Brown come attrice nella pratica nel film, poiché l'esperienza acquisita negli ultimi quattro anni ha fatto miracoli per le abilità performative, cosa che può essere attribuita anche all'altra giovane star del cast principale che torna in Partridge. Queste star non sembrano più attori bambini con un po' di potenziale, ma performer più esperti e abili, con lunghe e ricche carriere davanti a sé. E a questo si aggiungono Cavill, Himesh Patel, Helena Bonham Carter, i membri più anziani del cast continuano a eccellere, con quest'ultimo che sembra sempre più influenzare il modo in cui Brown si comporta come giovane protagonista.

Sebbene ci siano alcune scene con immagini particolarmente impressionanti, non ultimo il festival maltese con i suoi costumi eccentrici e i colori vivaci, la maggior parte del film appare un po' troppo marrone per i miei gusti. Quasi tutta la durata si svolge a Malta, il che significa che manca un po' della varietà e profondità degli ambienti che vediamo quando questo tipo di storie ci porta in nuovi luoghi e ambienti audaci. Per la maggior parte, Enola Holmes 3 offre sabbie polverose e scottate dal sole e strade maltesi fatiscenti, che iniziano a sembrare un po' troppo familiari soprattutto dopo 60 minuti.

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Eppure nulla di tutto ciò cambia il fatto che Enola Holmes 3 è un'altra storia di mistero e avventura di successo. Si potrebbe sostenere che sia prevedibile e a volte troppo sicuro, forse persino privo di originalità. Detto ciò, ti godrai il tempo con questo film, sentendosi realizzato e intrattenuto quando i titoli di coda scorrono dopo circa 100 minuti.