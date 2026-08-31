Enorme fuga di dati su Steam che coinvolge oltre 12 TB di beta e versioni complete di vecchi giochi

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Secondo rapporti provenienti da numerosi account fan e siti dedicati alle notizie relative a Steam, si è verificata una grave violazione della sicurezza in Valve, che ha causato la fuga di oltre 12 TB di dati online. Questa violazione include sia titoli completi che beta e demo di giochi mai pubblicati. Secondo le informazioni disponibili, la fuga di notizie comprende tutti i contenuti caricati su Steam tra il 2003 e il 2013.

Secondo Gabe Follower (tramite VGC), la fuga include, tra le molte altre, le prime versioni di Portal 2, Left 4 Dead, Counter-Strike: Global Offensive e contenuti preliminari per Half-Life 2: Episodio 3.

La cosa peggiore è che sembra che questa violazione della sicurezza non sia nemmeno opera di hacker o cybercriminali specialisti, ma sia avvenuta tramite link pubblici e aperti che Valve stessa possedeva, e che semplicemente non erano stati scoperti fino ad ora. Una grave violazione della sicurezza da parte dei proprietari di Steam sta suscitando preoccupazione tra gli sviluppatori i cui titoli sono presenti sulla piattaforma, per non parlare del timore che possano esserci altre directory contenenti informazioni personali degli utenti che non sono ancora state correttamente criptate.