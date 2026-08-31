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Enorme fuga di dati su Steam che coinvolge oltre 12 TB di beta e versioni complete di vecchi giochi

Anche se si tratta di beta e vecchi codici risalenti a più di dieci anni fa, rimane una preoccupante violazione della sicurezza per la piattaforma di Valve.

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Secondo rapporti provenienti da numerosi account fan e siti dedicati alle notizie relative a Steam, si è verificata una grave violazione della sicurezza in Valve, che ha causato la fuga di oltre 12 TB di dati online. Questa violazione include sia titoli completi che beta e demo di giochi mai pubblicati. Secondo le informazioni disponibili, la fuga di notizie comprende tutti i contenuti caricati su Steam tra il 2003 e il 2013.

Secondo Gabe Follower (tramite VGC), la fuga include, tra le molte altre, le prime versioni di Portal 2, Left 4 Dead, Counter-Strike: Global Offensive e contenuti preliminari per Half-Life 2: Episodio 3.

La cosa peggiore è che sembra che questa violazione della sicurezza non sia nemmeno opera di hacker o cybercriminali specialisti, ma sia avvenuta tramite link pubblici e aperti che Valve stessa possedeva, e che semplicemente non erano stati scoperti fino ad ora. Una grave violazione della sicurezza da parte dei proprietari di Steam sta suscitando preoccupazione tra gli sviluppatori i cui titoli sono presenti sulla piattaforma, per non parlare del timore che possano esserci altre directory contenenti informazioni personali degli utenti che non sono ancora state correttamente criptate.

Enorme fuga di dati su Steam che coinvolge oltre 12 TB di beta e versioni complete di vecchi giochi


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