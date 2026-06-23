Enorme pressione per il Portogallo e Cristiano Ronaldo oggi dopo i rumori di "guerra civile" nella nazionale

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La seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo si conclude oggi con partite nei Gruppi I e K, a partire da Portogallo vs. Uzbekistan alle 19:00 CEST, 18:00 BST. Il Portogallo è arrivato come uno dei favoriti con una rosa impressionante che include Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, alcuni dei migliori giocatori al mondo... così come Cristiano Ronaldo, uno dei migliori attaccanti di sempre, ma che ora ha 41 anni, e che gioca nella Saudi Pro League negli ultimi tre anni.

La prestazione di Ronaldo durante il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo divenne un argomento caldo: giocò tutti i 90 minuti, toccò il pallone solo 25 volte, il minor numero di giocatori che superarono i 60 minuti, e tirò solo tre volte, nessuna in porta. Sono scoppiate discussioni accese in cui Ronaldo sembrava più concentrato sul segnare da sé stesso che sull'aiutare la squadra, e migliaia di fan di CR7 hanno invaso le sezioni commenti degli account social di Joao Neves e della sua ragazza.

Il selezionatore portoghese Roberto Martínez si fida pienamente di Ronaldo, mentre Fernando Santos, allenatore del Portogallo durante i Mondiali 2022, lo ha messo in panchina dopo la fase a gironi, contando su Gonçalo Ramos come attaccante titolare, una mossa che non ha gradito Ronaldo. Martínez ha ragione a fidarsi di Ronaldo?

La pressione sarà enorme oggi su entrambi: non solo il Portogallo deve vincere per assicurarsi la qualificazione agli ottavoli, ma Ronaldo deve dimostrare il suo posto nella squadra... soprattutto perché il resto delle "stelle della Coppa del Mondo", come Messi, Haaland, Mbappé e Kane, hanno già segnato più gol.