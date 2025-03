Enorme tesoro di manufatti dell'età del ferro trovati nel Regno Unito

HQ

Questo è per gli appassionati di storia là fuori. Un'enorme collezione di manufatti dell'età del ferro è stata scoperta nel piccolo villaggio di Melonsby, nel North Yorkshire. Scoperto per la prima volta nel 2021 dal metal detectorista Peter Heads, da allora gli storici hanno analizzato ciascuno degli 800+ oggetti trovati in quello che viene soprannominato il tesoro di Melonsby.

Il professore dell'Università di Durham, Tom Moore, ha detto (via Sky News) che la scoperta è stata una "scoperta irripetibile". Sembra in gran parte che la collezione appartenesse a un membro o a una rete di élite del nord dell'Inghilterra, poiché ci sono resti parziali di carri, lance, finimenti per pony e altro che sono sopravvissuti per migliaia di anni sotto terra.

"La distruzione di così tanti oggetti di alto rango, evidente in questo tesoro, è anche di una scala raramente vista nella Gran Bretagna dell'età del ferro e dimostra che le élite della Gran Bretagna settentrionale erano potenti quanto le loro controparti meridionali", ha detto Moore.

Alcuni degli oggetti, come i bicchieri da vino colorati e il corallo mediterraneo, indicano un collegamento anche con l'Europa continentale. Duncan Wilson, amministratore delegato di Historic England, ha dichiarato : "Molto semplicemente, questa è una delle scoperte più importanti ed emozionanti del periodo dell'età del ferro fatte nel Regno Unito".

