Enric Mas estende la leadership in La Vuelta senza Pogacar, la gara entra nella Settimana 2

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Enric Mas, 31enne spagnolo del team Movistar, è diventato il nuovo leader della Vuelta a España 2026 sabato quando Tadej Pogacar (che era 3 minuti e 50 secondi avanti a Mas prima della Tappa 8) è caduto e si è rotto la clavicola, costringendolo al ritiro. Senza un favorito chiaro, La Vuelta diventa il Gran Tour più aperto da tempo, anche se Mas ha esteso la sua leadership domenica vincendo la Tappa 9, la salita per l'Alto de Aitana a Valencia.

Se Mas manterrà la leadership fino alla fine della Vuelta il 13 settembre, potrebbe diventare il primo spagnolo a vincere La Vuelta dai tempi di Alberto Contador nel 2014. Contador è stato anche l'ultimo spagnolo a vincere un Gran Giro, al Giro d'Italia 2015.

Mas ha vinto solo due tappe della Vuelta in totale, una domenica scorsa e l'altra nel 2018, ma ha concluso secondo assoluto tre volte (2018, 2021, 2022) e terzo posto nel 2024. Dovrà affrontare la concorrenza di Primoz Roglic, che punta a diventare il primo ciclista a vincere La Vuelta cinque volte: ha vinto nel 2019, 2022, 2021 e 2024.

Classifica generale della Vuelta a España 2026 dopo la 9ª tappa



Enric Mas — Leader

Primož Roglič +1:18

Felix Gall +1:39

Oscar Onley +2:20

Richard Carapaz +3:26

Mattias Skjelmose +3:55

Sepp Kuss +4:09

Harold Tejada +4:39



Lunedì, i corridori si riposano e la gara riprende martedì 1 settembre, tra Alcaraz ed Elche de la Sierra.