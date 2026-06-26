Enshrouded La 1.0 arriverà su PS5 e PC questo ottobre

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Keen Games, lo sviluppatore dietro il popolare gioco survival Enshrouded, ha rivelato che avrà il lancio della versione 1.0 per PC e PS5 questo ottobre. Dopo più di due anni in Early Access, è quasi il momento per i giocatori Enshrouded di ottenere l'uscita completa del gioco, ma i giocatori Xbox Series X/S dovranno aspettare ancora un po'.

Mentre le versioni PC e PS5 di Enshrouded avranno una data di uscita 1.0 il 15 ottobre, i giocatori Xbox Series X/S hanno una finestra di uscita per la primavera 2027. "Avvicinandoci al lancio, abbiamo deciso che raggiungere il livello di qualità e prestazioni che ci aspettiamo su Xbox richiederebbe più tempo. Non vogliamo mai affrettare il rilascio di una piattaforma o compromettere la qualità. Lo sviluppo della versione Xbox sta procedendo costantemente e abbiamo in programma di portare Enshrouded ai giocatori Xbox nella primavera del 2027," ha spiegato Jan Jöckel, CEO di Keen Games.

Enshrouded è stato lanciato per la prima volta a gennaio 2024 in Early Access. Purtroppo, allo stesso tempo Palworld stava occupando il tempo di tutti con i giochi di sopravvivenza. Tuttavia, col tempo la gente si è rapidamente resa conto che Enshrouded è un grande gioco in un genere amato, e Keen Games ha offerto un aggiornamento dopo l'altro nel periodo precedente alla 1.0. Sapremo di più su cosa succederà esattamente con il lancio della versione 1.0 più avanti quest'estate.