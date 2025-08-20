Enshrouded teaser introduce il gameplay subacqueo

HQ

Enshrouded si sta espandendo rapidamente e durante la Gamescom il team ha rivelato un teaser per il suo prossimo importante aggiornamento: Wake of the Water. In uscita a ottobre, l'aggiornamento invita i giocatori a immergersi sotto la superficie, aggiungendo meccaniche acquatiche, qualcosa che mancava da tempo all'altrimenti eccellente gioco di ruolo di sopravvivenza.

Il teaser trailer mostrava rapidi scorci di avventurieri nuotatori, nemici rettiliani, templi tropicali e tesori nascosti: un'aggiunta elettrizzante che promette di scuotere i sistemi già consolidati del gioco. Il modo in cui l'acqua viene implementata potrebbe benissimo trasformare completamente Embervale e dare all'avventura una dimensione completamente nuova.

I dettagli rimangono scarsi, ma questo è un grande balzo in avanti per Enshrouded. Il 7 ottobre, gli avventurieri di tutto il mondo potranno finalmente allacciare le pinne e tuffarsi nelle profondità. Fino ad allora, puoi dare un'occhiata al teaser trailer qui sotto.

Sei pronto a tuffarti in questo nuovo capitolo?